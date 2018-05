5-jarige klimt over hek, duikt in privézwembad en verdrinkt bijna Bewoners bellen 112 en dienen eerste hulp toe Tom Kiel

27 mei 2018

22u51

Bron: PZC.nl 0 Een jongetje van ongeveer vijf jaar oud is vanmiddag bijna verdronken in een privézwembad bij een woning in de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen. De politie probeert te achterhalen waar het jongetje vandaan komt.

Het jongetje was rond 14.30 uur over een hek langs de woning aan de Willem de Zwijgerlaan geklommen en was gaan zwemmen in het privézwembad. De jongen heeft geen zwemdiploma, waardoor hij al snel onder het wateroppervlak zakte.

De bewoners van het huis zagen de jongen in het zwembad. Zij hebben direct 112 gebeld en eerste hulp verleend.



De situatie was dermate ernstig, dat een traumahelikopter werd opgeroepen om te assisteren bij het ongeval. De helikopter landde op een voetbalveldje van de club VV Terneuzense Boys, om even later het slachtoffer naar een ziekenhuis te vervoeren.



Het is niet bekend wie de ouders van het kind zijn. De jongen leek geen Nederlands te spreken. Daarom werd via het samenwerkingsnetwerk Burgernet een oproep geplaatst. Na enkele uren kon de politie de ouders opsporen.

Dankzij alle aandacht op social media en internet zijn de ouders van het onbekende jongetje in #Terneuzen gevonden. Politie_Zeeland(@ Politie_Zeeland) link