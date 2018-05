5-jarige Deimante vlakbij Belgische grens meegenomen door koppel, politie zoekt zilverkleurige auto Kees Graafland

14 mei 2018

09u28

Bron: AD.nl 15 De politie van het Nederlandse Limburg is sinds gisterenavond op zoek naar de inzittenden van een zilverkleurige auto. Het gaat om een man en een Litouwse vrouw die in Maastricht het vijfjarige meisje Deimante hebben weggehaald bij haar pleegmoeder en meegenomen in de auto.

De auto vertrok rond half zeven gisterenavond met het meisje vanaf de volkstuintjes aan de Cijnsruwe in Maastricht. Via Burgernet riep de politie op uit te kijken naar "een dikke vrouw met lang blond haar, een bril en een wit vest en een man met zwarte kleding". Het meisje heeft een donkere huidskleur, zwarte krullen en een roze vest. Ze is 1,20 meter groot. Wie informatie heeft over Deimante wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800-6070.

De politie meldde aanvankelijk dat het meisje mogelijk bij haar pleegmoeder was weggehaald en meegenomen. In een tweet later op de avond was de politie Limburg stelliger: Deimante Zasytyte is door haar biologische moeder meegenomen in een zilverkleurige auto. De politie vindt de situatie 'verdacht' en wil nog niet spreken van een ontvoering.

Kind vermist on Twitter Vermist Kind Alert: Deimante Zasytyte (5jr) - Deimante is uit #Maastricht meegenomen door haar biologische moeder in zilverkleurige auto. Meisje heeft lichtgebruinde huid, zwart haar, bruine ogen, 120 cm. https://t.co/Bxb43hJEan

Politie Limburg on Twitter We zijn dringend op zoek naar een zilverkleurige auto die rond 18.30 uur vanaf de Cijnsruwe in #Maastricht is vertrokken met een 5-jarig meisje. Mogelijk is zij bij haar pleegmoeder weggehaald en meegenomen. Tips zijn welkom! https://t.co/S0fnEUacTc

Burgernet Limburg on Twitter MAASTRICHT: Pol.Maastr zkt zilverkl auto+vrw, dik, lng blnd haar, bril, wit vest+man, zw kleding+meisje, roze vest, bl brk m bloemen,do.huidskl, zw krullen. Bel 112 https://t.co/mLZC5Hgx66