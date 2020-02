5-jarig meisje verkracht aan Amerikaanse ambassade in India YV

06 februari 2020

17u42

Bron: CNN

Een man is gearresteerd omdat hij volgens politie een 5-jarig meisje verkracht heeft op het terrein van de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad van India, New Delhi.

Het meisje in kwestie was aan het spelen aan de ambassade toen een man haar weglokte en daarna verkrachtte. Volgens de politie is de man, die 25 jaar oud is, al opgepakt. Het meisje was de dochter van een huishoudster die werkte voor de ambassade.

Het incident heeft de medewerkers van de ambassade geschokt, zeggen ze. In een bericht aan CNN lieten ze weten dat ze samenwerken met de lokale politie.

In India is verkrachting een groot probleem. Elke dag worden volgens cijfers 100 meisjes en vrouwen in het land verkracht. In 2017 werden meer dan 32.000 verkrachtingen geregistreerd, maar het echte aantal ligt vermoedelijk nog hoger.