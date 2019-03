5 jaar geleden verdween MH370 en nog drie andere mysterieuze, nooit opgeloste verdwijningen



Joeri Vlemings

05 maart 2019

13u55

Bron: Time 0 De meest mysterieuze verdwijning die de wereld vandaag nog altijd in de ban houdt, is ook de meest recente. Vrijdag is het exact vijf jaar geleden dat MH370, een vlucht van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord, plots van de radar verdween. De zaak is nooit opgelost. Het Amerikaanse magazine Time rakelt nog drie andere raadselachtige verdwijningen op: van D.B. Cooper over Jimmy Hoffa tot Amelia Earhart.

MH370

De verdwenen vlucht MH370 is een van de grootste luchtvaartmysteries ooit. Op 8 maart 2014 vertrok de Boeing 777 met 239 mensen aan boord ‘s nachts van Kuala Lumpur in Maleisië naar de Chinese hoofdstad Peking. Veertig minuten na het opstijgen verdween het toestel plots van de radar. Het vliegtuig en de passagiers - 12 crewleden, 227 passagiers - werden nooit teruggevonden, ondanks een nooit eerder geziene zoekactie die zo’n drie jaren duurde en waarbij verschillende landen betrokken waren. We weten dat het vliegtuig rechtsomkeert maakte, richting de zuidelijke Indische Oceaan vloog, en dat iemand de trackingsystemen manueel uitzette. Vermoedelijk crashte de Boeing ergens in zee.

D.B. Cooper

We blijven in de luchtvaart. Op stoel 18C van Northwest Airlines-vlucht 305 van Portland naar Seattle zit op 24 november 1971 ene Dan Cooper. Onder die naam had de verder onbekende passagier, netjes in het pak en met das, ingecheckt. In volle vlucht kaapte hij het vliegtuig: hij gaf een briefje aan een stewardess met de melding dat hij een bom in zijn koffer had. D.B. Cooper, zoals zijn legendarische naam zou blijven doorklinken, eiste 200.000 dollar en vier parachutes.

In Seattle kreeg hij zijn zin en liet hij de 36 andere passagiers vrij. Met de piloot en enkele crewleden vloog hij vervolgens naar Mexico-stad, maar D.B. Cooper verraste iedereen onderweg. Hij sprong, lang voor ze in Mexico waren, met twee parachutes uit het vliegtuig. De FBI gaat ervan uit dat Cooper zijn avontuur niet overleefde - de omstandigheden voor een parachutesprong waren erg slecht - maar zijn lichaam werd nooit gevonden. In 2016 besloot de FBI het onderzoek definitief stop te zetten.

Jimmy Hoffa

De Amerikaanse vakbondsleider Jimmy Hoffa werd op 30 juli 1982 officieel doodverklaard. Hij was toen exact zeven jaar vermist. Hoffa, die contacten had met de maffia, verdween in mysterieuze omstandigheden in Detroit. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Mocht hij toch nog leven, zou hij inmiddels 106 zijn. Hoffa zat een gevangenisstraf van 15 jaar uit voor het omkopen van een jurylid, maar president Richard Nixon verleende hem gratie in 1971. Hij was amper vier jaar op vrije voeten toen hij verdween.

Op 30 juli 1975 werd Hoffa rond 14u30 het laatst gezien op de parking van een restaurant in een buitenwijk van Detroit. Hij zou daar een afspraak met twee maffiabazen gehad hebben. Een vaak gehoorde piste is dat de machtige, criminele Hoffa vermoord werd. De FBI heeft de zaak nog niet definitief afgesloten. In 2013 deden ze nog drie dagen lang opgravingen in Detroit, zonder resultaat.

Een van de geruchten rond Hoffa is dat hij begraven ligt op Graceland in plaats van Elvis Presley.

Amelia Earhart

Opnieuw de lucht in. Amelia Earhart was in 1932 de eerste vrouwelijke piloot die in haar eentje de Atlantische Oceaan overvloog, vijf jaar na Charles Lindbergh. In 1937 waagde ze zich, samen met navigator Fred Noonan, aan een recordvlucht van 47.000 km rond de wereld.

Op weg van Nieuw-Guinea naar het eilandje Howland, een vliegreis van 4.110 km, liep het op 2 juli 1937 boven de Grote Oceaan mis. Vermoedelijk vlogen ze uit de richting, hadden ze te weinig brandstof en zijn ze neergestort. Volgens anderen konden ze toch een noodlanding maken op het onbewoonde eiland Nikumaroro en zou het duo daar zijn omgekomen.

Er werd twee weken naar de twee vliegeniers gezocht, tevergeefs. In 1939 werd Earhart officieel doodverklaard, mogelijk om haar echtgenoot te laten hertrouwen. Maar het mysterie is tot op vandaag nooit helemaal verdwenen.