5 jaar cel voor moeder die baby 2 jaar lang verborg in koffer van haar wagen KVDS

16 november 2018

17u58

Bron: Belga 0 Een Franse moeder die haar baby 2 jaar lang in de koffer van haar wagen verborg, is door het hof van assisen veroordeeld tot 5 jaar cel waarvan 3 jaar voorwaardelijk. Er was 8 jaar cel geëist.

Het was een garagehouder in het Franse Terrasson die de baby in oktober 2013 vond. Hij sprak over een "gruwelijk schouwspel". Het meisje, dat tussen haar eigen uitwerpselen lag, kon haar hoofd zelfs niet rechthouden. "Ze was wit als gips en haar ogen rolden in hun kassen", aldus de man.

Paniek

De moeder leek niet in paniek en was bijna "ontspannen", alsof de ontdekking van de baby "een bevrijding" was, verklaarde de garagist nog.





De 50-jarige vrouw, Rosa Maria Da Cruz, en haar man, een metselaar, werden in de boeien geslagen en aangeklaagd. De vader ontkende altijd dat hij iets afwist van het bestaan van het kind. Hij kon naar eigen zeggen dus ook niet weten dat ze in de auto lag - hij rijdt zelf niet - in de garage van hun huis in Brignac-la-Plaine. "Er is geen enkel bewijs dat de man ergens van wist", werd geconcludeerd uit het vooronderzoek. (lees hieronder verder)

De zaak van "Séréna" - zoals de moeder het meisje noemde - "tart de verbeelding", verklaarde de procureur van Brive destijds. De zaak verscheen voor het hof van assisen omdat de gevolgen voor het kind een "permanent" karakter hebben. Volgens experten lijdt Séréna aan een "functioneel tekort van 80 procent" en "vermoedelijk onomkeerbaar autisme". Er zou een "oorzakelijk verband" zijn met het isolement waarin het kind opgroeide.

Séréna, die eind november 7 jaar wordt, leeft momenteel bij een gastgezin. Het koppel heeft nog 3 andere kinderen tussen 6 en 12 jaar, die normaal geschoold en opgevoed zijn.