5 euro voor kus, 25 tot 30 euro als ze nog "iets meer deed": ouders in Italië dwingen 9-jarig dochtertje tot prostitutie

19 februari 2018

17u48

Bron: Belga 0 Een negenjarig meisje zou in Italië door haar ouders tot prostitutie zijn gedwongen. Het omstreden koppel uit Partinico bij Palermo op Sicilië is onder huisarrest geplaatst. Dat deelt het persbureau Ansa vandaag mee onder aanhaling van de carabinieri.

Een getuige had de autoriteiten op de hoogte gebracht, nadat hij had gezien dat het meisje in het bijzijn van haar vader in openlucht door een man werd misbruikt.

De man (63) en een andere verdachte (79) werden eveneens onder huisarrest geplaatst. Ook de moeder zou voor het meisje klanten geronseld hebben, die onder andere naar de woning van het stel kwamen.

Het meisje werd ondergebracht in een tehuis. Ze vertelde de carabinieri met de hulp van een psychologe wat ze had meegemaakt en bevestigde ook de getuigenverklaring. Naar verluidt kreeg ze vijf euro als een man kuste en 25 tot 30 euro "als ze nog iets meer deed".

