5 doden en 8 gewonden bij brand in flatgebouw in Frankrijk KVDS

07u54

Bron: Belga Vijf mensen zijn om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw in Mulhouse, in het oosten van Frankrijk. Acht anderen zijn gewond geraakt. Dat is vernomen bij de brandweer.

De brand brak uit in een zogeheten HLM-gebouw, met sociale woningen, aldus de zender BFM TV. Het vuur begon in de kelder van het gebouw. Volgens de lokale site L'Asace is de rookontwikkeling verantwoordelijk voor de zware balans.





VIDEO - À Mulhouse, un incendie a fait 5 morts cette nuit dans un immeuble HLM https://t.co/s9I1YIXcKP pic.twitter.com/YRxOSblQve — BFMTV (@BFMTV) 2 oktober 2017

