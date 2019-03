5,8 miljoen Britten tekenen petitie tegen brexit, regering legt ze naast zich neer Joeri Vlemings

27 maart 2019

08u11

Bron: The Guardian 6 De Britse regering heeft geen oren naar de verzuchtingen van meer dan 5,8 miljoen ondertekenaars van de online petitie om de brexit ter herroepen. De petitie vestigde een record: het is het meest gesteunde voorstel voor het parlement ooit in het Verenigd Koninkrijk. De parlementsleden zullen wel een debat houden over de petitie, maar de overheid wil naar eigen zeggen “geen beloftes breken” en blijft achter de brexit staan.

De kaap van 100.000 digitale handtekeningen is al lang gerond, wat het parlement noopt tot een debat over het voorstel, gepland op 1 april. Maar de petitie heeft de regering zeker niet van mening doen veranderen. Die blijft de brexit steunen, met het argument dat het de wil van het volk is.

Op 23 juni 2016 sprak dat volk zich uit over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. 51,9 procent koos voor vertrek uit de EU, 48,1 procent stemde om erin te blijven. Het ja-kamp won dus nipt. Maar de Britse regering kan te allen tijden artikel 50 eenzijdig herroepen zonder toestemming van de andere landen van de EU. Artikel 50 bepaalt dat een lidstaat de EU moet inlichten van zijn intentie om de unie te verlaten. Mocht Groot-Brittannië artikel 50 weer intrekken, dan blijft het gewoon in de EU. Maar dat “zou zowel onze democratie ondermijnen als het vertrouwen dat miljoenen kiezers in de regering hebben gesteld”, luidt het in het officiële antwoord op de online petitie van het departement voor het verlaten van de EU.

Dat departement voegde eraan toe dat het wel rekening houdt met “het aanzienlijke aantal” ondertekenaars, maar dat het iedereen vóór het referendum duidelijk had ingelicht dat het resultaat bindend zou zijn en dat er dus met die wetenschap gestemd werd. “17,4 miljoen mensen hebben toen gestemd om de Europese Unie te verlaten en boden zo het grootste democratische mandaat ooit aan de Britse regering om welke actie dan ook te ondernemen”, aldus het departement. Het haalde verder nog aan dat tijdens de verkiezingen van 2017 80 procent van de kiezers op partijen hebben gestemd die pro-brexit waren. Het departement deelt de vrees van de premier dat de brexit tegenhouden zou leiden tot “potentieel onherstelbare schade aan het publieke vertrouwen”.

De vrouw achter de online petitie, Margaret Georgiadou, liet zaterdag weten dat ze doodsbedreigingen krijgt. Ze heeft ook haar Facebookaccount opgedoekt omdat ze belaagd werd.

Parlementsleden zullen de petitie bespreken in de tweede kamer en een minister zal moeten antwoorden. Ook een petitie voor een tweede referendum zal aan bod komen, omdat die meer dan 120.000 handtekeningen kreeg. Net als één met 140.000 handtekeningen die eist dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de EU verlaat, met of zonder deal.