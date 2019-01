5.000 mensen verlaten laatste IS-bolwerk in oosten van Syrië na succesvol offensief van Koerdische strijders KVE

23 januari 2019

14u38

Bron: Belga 0 De afgelopen 24 uur hebben meer dan 5.000 mensen het laatste bolwerk van IS in het oosten van Syrië verlaten. De Koerdische strijders, gesteund door Washington, slaagden erin enkele van de laatste dorpen die in handen zijn van IS te heroveren, klinkt het vandaag.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) lanceerden in september een offensief tegen het laatste bolwerk van Islamitische Staat in de provincie Deir ez-Zor, aan de grens met Irak. Ze kregen daarbij de hulp van de internationale coalitie geleid door de VS, die luchtaanvallen uitvoerde.

"De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn snel en dieper in het laatste IS-bolwerk aan het geraken. Dat heeft 5.000 mensen er sinds gisteren toe aangezet om naar de SDP-gebieden te vluchten, waaronder 470 jihadisten", verklaarde Rami Abdel Pahman, hoofd van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), aan dpa.

“Zwakke verdediging van IS”

Volgens het Observatorium hebben sinds september al 26.950 mensen, waaronder buitenlandse IS-strijders, de regio ten oosten van de Eufraat verlaten. Abdel Rahman stelt dat de strijdkrachten van SDF zo snel vooruitgang boeken door de "zwakke verdediging van IS". "De SDF zijn nu onderweg naar de boerderijen op de oostelijke oevers van de Eufraat-rivier. Als ze de controle hebben over die boerderijen, zal het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië ingenomen zijn", aldus Abdel Rahman.

Sinds de strijdkrachten van SDF het offensief tegen de IS in de regio lanceerden, zijn al 1.186 jihadisten, 630 SDF-strijders en 388 burgers omgekomen, waaronder 141 kinderen, stelt het Observatorium. Syrische Koerden hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen IS in het door oorlog verscheurde Syrië.