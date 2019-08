5.000 euro loon per maand, toch zijn Europese ambtenaren kwaad om prijsstijging van 25 cent voor portie friet LH

13 augustus 2019

14u31

Bron: Politico 18 Europese ambtenaren en medewerkers zijn kwaad omdat de prijzen in de kantines van het Europees Parlement sinds begin deze maand gestegen zijn. Dat schrijft nieuwssite Politico . Een portie frieten kost er voortaan 2,50 euro in plaats van 2 euro. Voor een dagsoep betalen de werknemers voortaan 1 euro in plaats van 80 cent.

De verhogingen werden doorgevoerd terwijl de meeste werknemers van het Europees Parlement op vakantie zijn of niet in Brussel werkten. Als redenen voor de prijsstijging worden het heffen van 12 procent btw en nieuwe contracten met leveranciers aangehaald. Het Europees Parlement was voordien vrijgesteld van btw, maar door nieuwe contracten met bedrijven die wel btw moeten betalen, is daar dus verandering in gekomen. Daarnaast verlaagden de budgetten voor catering, zo ontdekte Politico in verslagen van een meeting van parlementsfunctionarissen.

Een portie frieten kostte in het Europees Parlement tot voor kort 2 euro, maar werknemers moeten er nu 2,50 euro voor ophoesten. Ook de prijs van de soep van de dag steeg met 25 procent, van 80 cent naar 1 euro. “De meest democratische Europese instelling heeft nu het minst democratische lunchmenu”, aldus een Europees ambtenaar. “De soep is één ding, maar de saladebar en zelfs de koffie zijn veel duurder geworden”, zei een medewerker uit Polen aan Politico.

Gemiddeld 5.000 euro per maand

Volgens vakbondsvertegenwoordigers is de prijsstijging onaanvaardbaar aangezien niet alleen goedbetaalde parlementsmedewerkers gebruik maken van de kantines, maar ook bescheiden betaalde conciërges, administratieve medewerkers en het kantinepersoneel zelf.

Voor de Europese ambtenaren zal de prijsstijging wellicht minder hard aankomen. Een startende ambtenaar heeft een basissalaris van 2.300 euro bruto per maand, bij een topambtenaar loopt dit op tot 16.000 euro per maand, zo schrijft de site van het Europese Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). Een Europese ambtenaar verdient gemiddeld 5.000 euro bruto per maand.

Goedkoper eten bij Commissie

Ook opvallend: medewerkers van andere Europese instellingen zoals de Commissie of de Europese Raad kunnen wel nog goedkoper eten. Dat komt doordat die instellingen wel nog subsidies voor catering kunnen rekenen. Politico deed afgelopen donderdag een vergelijkend onderzoek en ontdekte dat de soep van de dag in het Berlaymontgebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie, slechts 63 cent kostte. Ook de saladebar is duurder in het Europees Parlement: 1,30 euro per 100 gram in vergelijking met 82 cent voor 100 gram bij de Commissie. Voor een vegetarische couscous tenslotte betaal je in het parlement 7,50 euro in vergelijking met 4,95 euro voor de vegetarische optie van de Europese Commissie.