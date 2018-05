49 mensen nog steeds vermist nadat gebouw van 24 verdiepingen instort in Sao Paulo IB

03 mei 2018

03u15

Bron: AFP 1 In de Braziliaanse hoofdstad Sao Paulo zijn nog steeds 49 mensen vermist nadat een gebouw van 24 verdiepingen gisterenmiddag is ingestort als gevolg van een brand. In het gebouw zouden zo’n 146 gezinnen al dan niet illegaal gewoond hebben. De brandweer zoekt nog steeds naar gewonden onder het puin.

Het gebouw, een voormalig politiehoofdkwartier, werd bewoond door 146 dakloze families. Hoe de brand die tot de uiteindelijke instorting van het gebouw leidde is ontstaan, is nog niet bekend.

Sao Paulo is het financiële hart van het land en de dichtstbevolkste stad van Latijns-Amerika, maar er heerst veel economische ongelijkheid. Arme families nemen vaak hun betrekking in lege gebouwen of zetten tenten en hutjes op in braakliggende stukken land, soms pal naast rijkere gebieden.

De zeer onpopulaire president Michel Temer werd uitgejouwd tijdens een bezoek aan de plek van de ramp.