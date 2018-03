49 doden bij nieuwe gevechten in Ituri

02 maart 2018

Bij nieuwe stammengevechten in Ituri, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), zijn in de nacht van gisteren op vandaag 49 doden gevallen. Dat blijkt uit de gegevens van de katholieke ngo Caritas. De gevechten vonden plaats tussen leden van de stammen Hema en Lendu.