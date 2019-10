48.000 stakende ambtenaren aan de deur gezet in India KVE

07 oktober 2019

15u34

Bron: Belga 22 In de Indiase deelstaat Telangana, in het zuiden van het land, zijn de 48.000 personeelsleden van de State Road Transport Corporation ontslagen. Dat gebeurde na een meerdaagse staking. De regering had hen een deadline opgelegd om weer aan het werk te gaan, maar die werd genegeerd, waarna men gisteravond besliste om iedereen te ontslaan.

Bevoegd minister Kalvakuar Chandrashekar Rao weigert opnieuw te onderhandelen en startte al een procedure op om nieuw personeel aan te werven. "Het is een onvergeeflijke misdaad dat ze een staking begonnen zijn in het (drukke) feestseizoen en op een moment dat het bedrijf zwaar verlies lijdt en de schulden opstapelt", aldus de minister aan de zender NDTV.

De voorbije dagen zijn er miljoenen Indiërs onderweg naar familie om het Hindoe festival, dat morgen plaatsvindt, te vieren.

De overheid bestempelde de staking via een bijzondere wet als "illegaal" en kon dus iedereen die het werk neerlegde zomaar ontslaan. Het is trouwens niet de eerste keer dat India van deze methode gebruikmaakt. Ook in 2003 werden in de deelstaat Tamil Nadu maar liefst 170.000 ambtenaren en leraars ontslagen wegens staking. Een deel van hen werd later weer in dienst genomen.