47 nieuwe coronagevallen in China: enkel geïmporteerde besmettingen LH

25 maart 2020

06u53

Bron: Belga 3 In China zijn vandaag 47 nieuwe gevallen van het coronavirus en 4 doden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van de nationale gezondheidscommissie. In Zuid-Korea zijn dan weer honderd nieuwe gevallen geregistreerd, een derde daarvan is geïmporteerd.

In China zijn er geen nieuwe gevallen in de provincie Hubei, waar de pandemie uitbrak. Daar worden vanaf vandaag de lockdownmaatregelen na twee maanden opgeheven. Wie gezond is, mag opnieuw buitenkomen. Enkel voor de inwoners van de stad Wuhan geldt die maatregel niet. Zij moeten nog geduld hebben tot 8 april.

Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten zijn alle nieuwe gevallen geïmporteerd.

Sinds de uitbraak van het coronavirus begin december zijn op het Chinese vasteland 81.218 gevallen gemeld. Er zijn 73.650 mensen genezen. In totaal stierven 3.281 mensen.

In Zuid-Korea zijn vandaag dan weer honderd nieuwe gevallen geregistreerd, een derde daarvan is geïmporteerd. De regering zal later deze week striktere procedures opleggen voor reizigers die vanuit de VS het land binnenkomen, liet premier Chung Sye-kyun weten.

In het land zijn in totaal 9.137 mensen besmet. De dodentol steeg tot 126.

Lees ook: In Spanje stijgt de dodentol sneller dan in Italië: wat is er aan de hand? (HLN+)