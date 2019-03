47 jaar na Bloody Sunday: voormalige soldaat aangeklaagd voor moord op twee jongemannen LH

14 maart 2019

13u29

Bron: Belga, BBC 1 Een voormalige Britse soldaat is in staat van beschuldiging gesteld voor moord op twee jongemannen tijdens Bloody Sunday in de Noord-Ierse stad Derry in 1972. Dat hebben de openbare aanklagers vandaag bekendgemaakt in een statement. Tijdens de bloedige rellen kwamen in totaal dertien betogers om het leven.

De ex-para, die alleen geïdentificeerd is als Soldaat F, wordt aangeklaagd voor de moord op twee mannen (de 22-jarige James Wray en de 27-jarige William McKinney) en de poging tot moord op vier anderen, luidt het in het statement.

"Wat betreft de andere 18 verdachten, inclusief 16 voormalige soldaten en 2 vermeende IRA-leden, is er geconcludeerd dat het beschikbare bewijs niet voldoende is voor een veroordeling", klinkt het.

Op 30 januari 1972 werden dertien ongewapende mannen en jongens in de Noord-Ierse stad Londonderry doodgeschoten door Britse troepen. Nog eens veertien anderen raakten gewond toen de militairen het vuur openden op een vreedzame demonstratie. Een andere betoger overleed later nog aan zijn verwondingen.

Zwartste moment in Troubles

Bloody Sunday was het meest bloedige en zwartste moment in The Troubles, het dertig jaar durende burgerconflict in Noord-Ierland. Daarbij kwamen in drie decennia tijd 3.500 mensen om.

Een eerste onderzoek sprak de militairen vrij, hoewel hun gedrag als roekeloos werd omschreven. Maar in 1998 kwam er een nieuw onderzoek en de conclusies hiervan, twaalf jaar later, noopten de toenmalige Britse premier David Cameron in 2010 tot excuses. Lord Saville, die het onderzoek leidde, legde de verantwoordelijkheid bij het leger. Toen al was duidelijk dat de betrokken militairen rekening moesten houden met een vervolging.

