465 gewonden door politiegeweld 19u30

Bron: vtmnieuws.be 1

In Catalonië vindt vandaag het referendum plaats over de onafhankelijkheid. Zo'n 5,3 miljoen Catalanen mogen hun stem uitbrengen. De Spaanse regering heeft het referendum ongrondwettig verklaard en probeert al weken te voorkomen dat het zover komt. De politie heeft een aantal stembussen in beslag genomen. Er werden rubberkogels afgevuurd op kiezers om de menigte uit elkaar te drijven. Ondertussen vielen er volgens er ook al 465 gewonden.