46 mensen in ziekenhuis, waarvan 15 kritiek, na gaslek in Canadees motel kv

09 juli 2019

21u57

Bron: Reuters 6 In de Canadese stad Winnipeg zijn 46 mensen overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze een CO-vergiftiging opliepen in het motel waar ze aanwezig waren. Vijftien van hen verkeren in kritieke toestand. Dat delen de lokale autoriteiten mee.

Om 10.19 uur lokale tijd liep vanmorgen een oproep binnen bij de brandweer. Zowel de gasten als het personeel van het Super 8 Motel in Winnipeg werden geëvacueerd, zegt de stad op Twitter. De lokale dierenbescherming ontfermt zich momenteel ook over een hond die diende geëvacueerd te worden.

Dertig eenheden van de brandweer en eerstehulpverlening kwamen ter plaatse. In het motel werd een CO-niveau van 385 deeltjes per miljoen gemeten, deelt de brandweer mee. Vanaf 10 à 20 deeltjes per miljoen is er echter al gevaar.



“Ik kan gelukkig meedelen dat geen enkele patiënt diende gereanimeerd te worden”, zei brandweercommandant John Lane tijdens een persconferentie. “Maar hun CO-gehalte was zo hoog, dat ze zich in de kritieke categorie bevonden.”

Gasleverancier Manitoba Hydro laat op Twitter weten dat de gastoevoer naar het motel werd afgesloten en dat het gebouw verlucht wordt. De oorzaak van het gaslek is nog niet bekend.