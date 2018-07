450 migrantenouders die van hun kinderen werden gescheiden 'kwijt': kinderen zitten nog vast in VS IB

24 juli 2018

04u09

Bron: ANP 0 Uit stukken die de Amerikaanse regering bij de rechtbank in San Diego heeft ingeleverd blijkt dat 463 migrantenouders die apart van hun kinderen waren opgesloten, niet meer in de Verenigde Staten verblijven, terwijl hun kinderen daar nog vastzitten. De ouders zijn uitgezet of zelf vertrokken.

De rechtbank had de regering in juni opgedragen om voor komende donderdag alle circa 2500 migrantenkinderen die apart zijn opgesloten met hun ouders te herenigen. Deze deadline wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Uit de stukken blijkt dat tot dusver 879 ouders hun kinderen hebben teruggekregen. Om hoeveel kinderen het gaat is niet duidelijk.