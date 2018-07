450 geredde migranten mogen dan toch in Italië van boord bvb

16 juli 2018

16u28

Bron: Belga 0 De zowat 450 migranten die vorige week werden gered op de Middellandse Zee, mogen in Italië van boord. Sinds middernacht konden ze de twee schepen in het Siciliaanse Pozzallo verlaten, melden Italiaanse media onder aanhaling van regeringskringen. Tot nu toe hebben Malta, Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland zich bereid verklaard migranten op te vangen.

Oorspronkelijk wilde de Italiaanse regering de vissersboot waarop de migranten zich bevonden, niet laten aanmeren. De opvarenden mochten wel overstappen op twee andere schepen - een Italiaans schip en een schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex - maar mochten die niet verlaten. In afwachting wilde Italië een engagement van andere Europese landen om de migranten op te vangen.

Voor de 450 migranten op de vissersboot gered werden, kwamen er vrijdag vier om het leven. Dat heeft de International Organization for Migration (IOM) vandaag gezegd. Volgens de overlevenden sprongen dertig migranten af de overbevolkte vissersboot in de hoop een ander schip te bereiken. Er was al een tijdje geen water en voedsel meer aan boord. Van de dertig kwamen er vier om het leven, aldus de IOM.

In de Italiaanse pers werd gewag gemaakt van een onderhoud met de Belgische premier Charles Michel, maar dat ontkent zijn woordvoerder. Ons land kreeg net als de andere lidstaten een aanvraag om opvarenden op te vangen, maar heeft daar enkel akte van genomen. Hij wijst erop dat het standpunt van ons land niet is gewijzigd sinds de vorige Europese top. De Belgische regering is geen voorstander van een automatisch herverdelingsmechanisme. Er is immers geen sprake van een grote toestroom en bovendien blijft de hervorming van de Dublin-procedure prioritair, luidt het.