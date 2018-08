45 mensen ter dood veroordeeld in Libië

16 augustus 2018

Bron: Reuters, AFP

Een strafhof in Libië heeft woensdag vijfenveertig mensen ter dood veroordeeld voor het doden van betogers in de opstand van 2011 in de hoofdstad Tripoli. Dat meldt het ministerie van justitie.