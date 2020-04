44 terroristen van Boko Haram omgekomen in cel in Tsjaad RL

18 april 2020

23u56

Bron: Belga, BBC 0 Ruim veertig militanten van de terroristische organisatie Boko Haram zijn zaterdag omgekomen in hun cel in het Afrikaanse land Tsjaad. Dat heeft de lokale openbare aanklager bekendgemaakt.

Donderdag werden 58 leden van Boko Haram opgepakt door het leger van Tsjaad, onder wie de 44 omgekomen strijders. Uit de autopsies is gebleken dat ze omkwamen na het inademen van een giftige stof. Een aantal kreeg hartproblemen en de rest is gestikt. De aanklager stelt nog een onderzoek in naar de specifieke omstandigheden.

Wat is Boko Haram?

De jihadistische terreurorganisatie Boko Haram werd in 2002 opgericht in het noordoosten van Nigeria. De naam van de organisatie betekent vrij vertaald “Westers onderwijs is verboden”. Oorspronkelijk was dat dan ook het doel van de organisatie: het stoppen van de verspreiding van Westers onderwijs in Nigeria. Regelmatig waren scholen het doelwit van de islamitische terroristen.

In de loop der jaren is Boko Haram echter uitgegroeid tot een organisatie met veel verdergaande doelen. De terroristen willen een islamitische staat vestigen in Nigeria en omstreken. Daarbij zaaien ze niet alleen dood en verderf in Nigeria maar ook in in Kameroen, Mali en Niger. Ook in Tsjaad is Boko Haram steeds vaker actief. Eind maart doodden de jihadisten nog 92 militairen bij het Tjaadmeer.

