44 doden bij bombardement op vluchtelingencentrum in Libië: VN-veiligheidsraad houdt spoedzitting tvc/SVM

03 juli 2019

15u41

Bron: Belga 1 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt in New York een spoedzitting nadat gisteren zeker 44 mensen omgekomen zijn bij een luchtaanval in de Libische hoofdstad Tripoli. Doelwit was een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten. Er zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn.

Het centrum is gelegen in Tajoura (een oostelijke buitenwijk van Tripoli) en bood onderdak aan zo’n 150 migranten. Libië is een populair vertrekpunt voor migranten uit Afrika en Arabische landen die per boot Italië proberen te bereiken.

De gezant van de Verenigde Naties in Libië noemde de luchtaanval een “mogelijke oorlogsmisdaad”. “De slachtoffers waren onschuldig”, stelt Ghassan Salamé. “Zij zijn door vreselijke levensomstandigheden gedwongen in dit onderkomen beland. De internationale gemeenschap moet deze misdaad veroordelen en gepaste sancties opleggen. Deze operatie is flagrant in strijd met het internationale humanitaire recht.”