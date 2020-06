42,4 procent van inwoners skioord Ischgl blijkt antilichamen te hebben tegen coronavirus KVDS

25 juni 2020

11u56 8 42,2 procent van de inwoners van het bekende skioord Ischgl in Tirol heeft antilichamen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een studie van de Medizinische Universität Innsbrück in Oostenrijk, die donderdag is voorgesteld. Ischgl is ook populair bij Belgen en zou een van de superverspreiders geweest zijn bij de uitbraak van het coronavirus in Europa.

Honderden besmettingen in heel wat Europese landen konden teruggebracht worden naar Ischgl. Veel patiënten hadden er Kitzloch bezocht, een bar die bekend is om haar après-skifeestjes.

Tests

De nieuwe studie testte eind april 1.473 mensen uit het plaatsje, goed voor 79 procent van de totale bevolking. Dat gebeurde zowel met PCR-testen (waarbij met een wattenstaafje een uitstrijkje genomen wordt uit neus en keel) als met serologische tests (die kijken of er antilichamen in het bloed zitten).





Bij 42,2 procent van de proefpersonen werden antilichamen gevonden tegen Covid-19. Bij minderjarigen was dat 27 procent. Het aantal mensen dat positief testte, was ruim zes keer hoger dan het aantal mensen dat eerder al positief testte met PCR-testen.

Het percentage officieel gemelde gevallen blijkt uit de studie maar 15 procent van het eigenlijke aantal besmette gevallen te bedragen. Daaruit kan volgens onderzoeksdirecteur Dorothee van Laer – die ook het virologisch instituut van de Medizinische Universität Innsbrück leidt – geconcludeerd worden dat een groot aantal van de coronabesmettingen (85 procent) asymptomatisch was.

“Zelfs als er nog geen sprake is van groepsimmuniteit, zou een groot deel van de bevolking in Ischgl nu wel beschermd moeten zijn tegen het virus”, aldus Van Laer.

Koorts en hoest

Aan de hand van een vragenlijst die de deelnemers invulden, kreeg de studie ook een goed beeld over het verloop van de infectie. De meeste deelnemers die positief testten, meldden smaak- en reukstoornissen, gevolgd door koorts en hoest. Bij de kinderen die positief testten, was de infectie meestal asymptomatisch. Maar negen volwassenen onder de deelnemers moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

De studie gaf geen antwoord op de vraag hoe lang antilichamen beschermen tegen de infectie. Een vervolgonderzoek in Ischgl zou daarom zinvol zijn, volgens de onderzoekers.

