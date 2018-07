41-jarige Maleisiër neemt 11-jarig Thais meisje als derde vrouw: "Woedend dat hij getrouwd is met een vriendinnetje van ons kind" IB

03 juli 2018

00u46

Bron: news.com.au, Borneo Post 0 In Maleisië heeft een 41-jarige man en zelfbenoemde imam de elfjarige dochter van een verarmd Thais koppel dat voor hem werkt tot derde vrouw genomen. Wereldwijd is met afschuw gereageerd op het huwelijk.

De 41-jarige Che Abdul Karim Hamid, de zelfbenoemde imam van het dorpje Kampung Lalang in Kuala Betis in Maleisië, reisde afgelopen maand naar de Thaise grens waar hij met het kind trouwde.

Che Abdul Karim Che Hamid berpendapat perkahwinannya bersama Mis Masaryu Mat Rashid sah di sisi agama walaupun salah dari segi undang-undang. https://t.co/GFehSz3doV pic.twitter.com/uon4Z672oS MulutPuaka(@ mulutpuakamy) link

De ouders van het meisje werken als rubbertappers voor Karim Hamid, die al verschillende kinderen in de leeftijd van vijf tot achttien heeft met zijn eerste twee vrouwen. Dat meldt de Borneo Post.

Het nieuws van het illegale huwelijk raakte bekend toen de 34-jarige tweede vrouw van Karim Hamid een foto op sociale media plaatste waarbij ze haar man ‘feliciteerde’ met zijn huwelijk met ‘zijn andere vrouw, 11’.

‘Che Abdul Karim tidak akan lepaskan isteri ketiganya’ pic.twitter.com/M2I0FRKaVP Syo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(@ forsyo) link

'Uitgesteld huwelijk'

Het kindbruidje zou nooit naar school zijn gegaan en zou zelf akkoord gegaan zijn met het huwelijk nadat de 41-jarige Karim Hamid de wens uitsprak met haar te willen trouwen.

De ouders van het meisje gingen op een voorwaarde akkoord met het huwelijk: dat het een uitgesteld huwelijk zou worden. Dat wil zeggen dat de pasgetrouwden pas mogen samenwonen wanneer het meisje, dat Ayu genoemd wordt, zestien is, de minimumleeftijd om legaal te mogen trouwen in Maleisië.

“Ik weet dat mijn vrouw slechts elf jaar is, dat ze niet naar school gaat en dat ze eerst zestien moet worden voor we samen mogen wonen”, zegt Karim Hamid. “Ayu gaat hier ook mee akkoord.” De man geeft toe dat er een ceremonie in aanwezigheid van de ouders van het meisje is geweest.

Scheiding

De eerste twee vrouwen van Karim Hamid, zijn intussen erg onthutst over de gang van zaken. “Ik had dit nooit verwacht”, zegt Karim Hamids 34-jarige tweede vrouw. Het huwelijk kwam haar ter oren toen de eerste 41-jarige vrouw haar foto’s stuurde van de ceremonie. Toen de vrouwen hun echtgenoot met de foto’s confronteerden, ontkende hij dat hij was getrouwd. “Hij zei dat de foto’s gefotoshopt waren. Eerder had hij ons verzekerd dat hij nooit met een kind zou trouwen."

Toen uitkwam dat de man had gelogen, postte de tweede vrouw de foto’s op sociale media. Beide vrouwen willen nu van hem scheiden. “Ik kan mijn echtgenoot niet langer tolereren. Dit huwelijk heeft geen zin meer. We hebben geprobeerd om met hem te praten, maar dat lukt niet. Als hij een andere vrouw had getrouwd en niet een kind, dan had ik daar geen probleem mee gehad”, zegt de tweede vrouw in de Maleisische media. “Ik heb hem zelfs nog proberen te koppelen aan een andere vrouw, maar daar had hij geen interesse in. Het maakt me woedend dat hij getrouwd is met een vriendinnetje van ons kind.”

Eerroof

Karim Hamid wil intussen de media aanklagen voor laster en eerroof. “Ik ben teleurgesteld over de kritiek die ik gekregen heb in de media en de dingen die over mij gezegd zijn op sociale media nadat ik haar tot derde vrouw genomen heb”, zegt hij. “Ik ben op dit moment aan het uitzoeken of ik juridische stappen kan zetten om mijn naam te zuiveren van de onjuiste en kwaadwillende beschuldigingen.”

Boze Maleisiërs roepen de regering op om in te grijpen tegen "deze walgelijke pedofiel".

