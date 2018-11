400 Syrische vluchtelingen gearresteerd in Libanon ttr

29 november 2018

19u45

Bron: belga 0 Bij een huiszoeking in de vluchtelingenkampen in het oosten van Libanon heeft het Libanese leger vandaag zo'n 400 Syrische vluchtelingen gearresteerd, onder meer omdat hun verblijfsvergunningen niet meer geldig waren.

Bijna acht jaar na de start van de oorlog in Syrië herbergt buurland Libanon ongeveer 1,5 miljoen Syriërs die op de vlucht zijn voor het geweld, op een lokale bevolking van ongeveer 4,5 miljoen. In de stad Aarsal arresteerde het leger 33 mensen voor wie een arrestatiebevel werd uitgevaardigd, 56 personen zonder identiteitspapieren en 300 anderen van wie de documenten die niet langer geldig waren, zei het leger in een verklaring. De mensen die niet meer over geldige verblijfspapieren beschikten, werden overgedragen aan de veiligheidstroepen.

Het Libanese leger deed in het verleden al invallen in vluchtelingenkampen, vooral in het oosten van het land. Enkele mensen die aangehouden werden, werden vandaag weer vrijgelaten, volgens de burgemeester van Aarsal, Bassel al-Hojeiri. Hij betreurde de "onrechtvaardige" manier waarop de inval gisteren gebeurde.



"Ze komen om enkele gezochte mensen te arresteren en arresteren er uiteindelijk 400", zei hij. "Ze arresteren een groot aantal om dan te bepalen wie van hen wordt gezocht, terwijl het veel beter zou zijn om meteen de gezochte mensen aan te houden", voegde hij eraan toe.

Ophef

Vorig jaar arresteerde het leger tientallen Syriërs in dezelfde regio. Vier van hen stierven in de gevangenis, wat tot heel wat controverse leidde in het land. Er circuleerden beelden op sociale media waarop mannen in bloot bovenlijf, met de handen gekneveld, op de grond lagen in de brandende zon.

Veel Syrische vluchtelingen leven in Libanon in moeilijke omstandigheden en zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van internationale humanitaire organisaties. Sinds begin dit jaar zijn bijna 8.000 van hen teruggekeerd naar Syrië, in het kader van een collectieve terugkeer georganiseerd door de Libanese autoriteiten. Humanitaire organisaties waarschuwden al verschillende keren voor het gevaar van een gedwongen terugkeer naar een land dat nog steeds in oorlog is.