400 migranten bestormen Spaanse enclave Ceuta

06 juni 2018

Voor het eerst in zeven maanden is de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika weer bestormd door migranten. Ongeveer vierhonderd asielzoekers probeerden het 6 meter hoge, dubbele hek rond de enclave te beklimmen en binnen te komen.