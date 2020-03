40 miljoen inwoners Californië moeten binnenblijven om coronavirus TT

20 maart 2020

Bron: Reuters, ANP 0 De circa 40 miljoen inwoners van Californië mogen vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit. Dat maakte gouverneur Gavin Newsom gisterenavond lokale tijd bekend op een persconferentie. Ook andere steden en staten nemen maatregelen. In de VS vielen meer dan 200 doden door het nieuwe coronavirus.

De maatregel duurt tot nader order, zei Newsom. Er is geen einddatum, omdat de virusuitbraak volgens de gouverneur een "dynamische situatie" is.

Volgens Newsom zal naar schatting 56 procent van de inwoners van Californië de komende acht weken besmet raken met het longvirus. Om dat op te vangen heeft de staat volgens Newsom 20.000 extra ziekenhuisbedden nodig. 19 mensen zijn in Californië tot nu toe overleden aan het virus, zo'n 1.000 mensen testten positief. Het aantal besmettingen is in de hele VS allicht wel een grote onderschatting door een gebrek aan testen.



Inwoners van de staat mogen wel nog naar buiten voor boodschappen en andere noodzakelijke taken. Hetzelfde geldt voor mensen met een "essentieel" beroep. Tankstations, apotheken, banken en wasserettes blijven open.

Hospitaalschepen

Eerder riep gouverneur Newsom president Donald Trump op een hospitaalschip van de marine naar Los Angeles te sturen om te helpen in de virusuitbraak. Het is volgens Newsom waarschijnlijk dat de miljoenenstad, de tweede stad van de VS, de komende weken extra zwaar getroffen gaat worden.

Een ander hospitaalschip is naar New York gestuurd, de stad die ondanks zijn wereldberoemde slogan nu toch in slaap ligt. In de hele staat New York zijn meer dan 5.000 besmettingen vastgesteld en stierven 32 mensen. In de staat Washington, waar er weken geleden al een eerste haard van het virus werd vastgesteld in een rusthuis nabij Seattle, zijn 1.400 gevallen bekend en stierven 74 mensen.

De Verenigde Staten roepen zijn staatsburgers in het buitenland op zo snel mogelijk terug naar huis te keren, of als dat niet lukt, de komende tijd in het buitenland te blijven. Woensdag werd de grens met Canada al zo goed als afgesloten, vandaag volgt mogelijk hetzelfde met Mexico.