40 kilometer per uur te snel: Franse staatssecretaris voor Ecologie geflitst tijdens... smogalarm LH

21 februari 2019

20u21

Bron: Belga 0 De chauffeur van de wagen van de Franse staatssecretaris voor Ecologische Transitie, Emmanuelle Wargon, is betrapt op overdreven snelheid tijdens een smogalarm. De auto reed maar liefst 40 kilometer per uur sneller dan toegelaten. Dat heeft het kabinet van de staatssecretaris donderdag bevestigd.

Bij een rit vanuit het noordelijke Cambrai naar Parijs werd de wegen van de staatssecretaris geflitst tegen 150 kilometer per uur. Op dat moment was de maximumsnelheid wegens smogalarm begrensd tot 110 kilometer per uur.

"Er was smogalarm en daar waren wij niet van op de hoogte. Het is een fout. De minister gaat de boete betalen zodra ze die ontvangen heeft", zo klonk het vandaag op het kabinet. Volgens het kabinet moesten de chauffeur en zijn baas zich om agendaredenen spoeden naar de hoofdstad, maar "dat is geen excuus".