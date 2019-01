40 keer sterker dan heroïne: dodelijkste drug in Verenigde Staten lijkt nu ook aan opmars bezig in Frankrijk KVDS

04 januari 2019

21u59

Bron: LCI 0 Het equivalent van 5 korrels tafelzout zijn voldoende voor een overdosis en dat maakt van fentanyl een extreem gevaarlijke synthetische drug. In de Verenigde Staten was hij vorig jaar verantwoordelijk voor tienduizenden doden en nu lijkt hij ook aan een opmars bezig in Frankrijk.

Eind november nog werd in Parijs een 34-jarige man opgepakt nadat 580 gram fentanyl gevonden was in zijn flat in het 19de arrondissement. De man – die informatica en chemie studeerde – bleek de drugs zelf gemaakt te hebben in een artisanaal laboratorium. Hij had 1 kilogram aangekocht in China via het darkweb voor 1.100 euro en het gezuiverd en onder meer vermengd met lactose om het risico op overdosissen te verkleinen. Het resultaat: duizenden dosissen.

Markt

Volgens Christophe Descoms, het hoofd van de drugsbrigade van de gerechtelijke politie van Parijs kan fentanyl inderdaad aan een opmars bezig zijn in Frankrijk. “Toch hopen we nog altijd dat Frankrijk geen echte markt wordt”, zegt hij. “Wie fentanyl neemt, legt zijn leven echt in de handen van zijn dealer. Als de dosering niet extreem nauwkeurig is, riskeer je te sterven.”





Die slechte reputatie zouden de Fransen maar al te goed kennen. Niet in het minst doordat verscheidene wereldsterren aan een overdosis ten onder gingen. Prince en Dolores O’Riordan van de Cranberries, bijvoorbeeld. Maar ook Michael Jackson, die fentanyl toegediend kreeg voor therapeutische doeleinden, iets wat in de Verenigde Staten en Canada toegelaten is.





Ook douanediensten maken gewag van een dreiging. Er wordt steeds vaker fentanyl onderschept aan de grens volgens het DNRED.