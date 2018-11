40 invallen bij Nederlandse motorbende die verdacht wordt van moord op Antwerps zakenman Yelle Tieleman & KVDS

21 november 2018

10u15

Bron: AD, HLN 10 De Nederlandse politie is vanmorgen binnengevallen in 40 clubpanden en woningen van leden van de omstreden motorbende Caloh Wagoh. Twee kopstukken zijn gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Vorige maand werd een lid van de motorclub uit Den Haag nog opgepakt op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts.

Advocaat Nico Meijering bevestigt dat zijn cliënt, de Amsterdamse topcrimineel Greg R. (70) die al een jarenlange celstraf uitzat voor internationale drugshandel, is aangehouden. Daarnaast werd ook de 48-jarige ‘Keylow’ in de boeien geslagen, die in het verleden de straatbende Crips leidde.

Café

De invallen vonden vanmorgen in alle vroegte plaats, onder meer in Den Hoorn, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Mijdrecht. Er waren zo’n 800 politiemensen bij betrokken. De actie richtte zich volgens de politie vooral op “ondermijnende activiteiten” van leden van de motorclub. “Het onderzoek is nog in volle gang. Om die reden kan er niet meer inhoudelijke informatie worden gedeeld”, zo laat de politie weten.





Caloh Wagoh dook de afgelopen tijd op in verscheidene onderzoeken van politie en justitie. Zo werd in oktober een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. De man werd in september vorig jaar vermoord in de buurt van een café in het Nederlandse Spijkenisse. In het café kwamen veel leden van Caloh Wagoh. Volgens de politie had de eigenaar evenwel niets te maken met de bende of hun criminele activiteiten.

De politie vermoedt dat Bogaerts betrokken was geraakt bij de handel in harddrugs en in een conflict verzeilde. De Belg handelde in containers en had fikse schulden opgebouwd, die hij voor zijn gezin verborgen hield.

Leden van de motorclub, die valt onder de outlaw motorcycle gang (OMG), worden ook in verband gebracht met nog meer ernstige geweldsmisdrijven, waaronder een liquidatie in de aanslepende onderwereldvete tussen groepen Amsterdamse en Utrechtse criminelen.

Aanslag

De voor de buitenwereld onbekende motorclub Caloh Wagoh kwam plots in het oog van de storm terecht toen bleek dat één van de verdachten van een aanslag op de redactie van het Nederlandse tijdschrift Panorama afgelopen zomer lid was van de bende. Hoewel Richard Z., president van de afdeling uit Woerden, er niet meer van wordt verdacht de bewuste granaat te hebben afgevuurd, vermoedt het Openbaar Ministerie dat hij betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag. (lees hieronder verder)

Eén van de bestuurders zei eerder dat de motorclub niets te maken heeft met de liquidatie, de raketaanval op Panorama en vuile klussen voor de Mocro maffia. “Trek niet te snel conclusies: over Richard werd ook gezegd dat hij die raket afschoot op de Panorama. Dat blijkt niet zo te zijn. Of deze jongens echt iets gedaan hebben, moet nog bewezen worden. In dat geval zijn ze als individu verantwoordelijk. Wij weten als club niets van die liquidatie af. De motorclub kan daar onmogelijk verantwoordelijk voor zijn. We hebben 200 leden en 2 daarvan zijn nu verdachten in een strafzaak. Dat betekent nog altijd dat 99 procent daar niets mee te maken heeft. Als deze twee leden later worden vrijgelaten, worden ze weer met open armen ontvangen”, aldus Worcc (30).

Straatbende

Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen straatbende Crips en motorclub Trailer Trash, die zijn roots in de kamperswereld heeft. Na een verschil van mening trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al 10 Nederlandse chapters (vestigingen) en 1 in België, Engeland en Suriname.