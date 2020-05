40°C in Griekenland, maar airco mag uit coronavrees niet aan mvdb - jvh Bron: Trouw

19 mei 2020

12u07 0 In Griekenland is het nu al puffen geblazen met temperaturen tot boven de veertig graden, haast ongezien voor deze tijd van het jaar. Het gebruik van airconditioning in grote ruimtes of het openbaar vervoer is door de Griekse overheid tot nader order verboden. Ook Italië meent dat het coronavirus makkelijker wordt verspreid door airco. Kan de kunstmatige luchtstroom virusdrupppeltjes verspreiden?

Viroloog Steven Van Gucht acht het “onwaarschijnlijk”. “We gaan ervan uit dat de overdracht van het virus via de lucht over lange afstand en door circulatie via airconditioningsystemen geen belangrijke manier van overdracht is”, meldde hij eind april. “De verspreiding van het coronavirus gebeurt voornamelijk door vrij dicht contact via grote druppels die over korte afstand kunnen worden uitgestoten, meestal niet verder dan een meter, of via de handen.”

Toch doen twee Chinese studies de wenkbrauwen fronsen. Wetenschappers in de provincie Hunan berichtten in maart over een besmette man die in een bus andere passagiers infecteerde. De airco in de bus zou een rol kunnen hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus, suggereerden de onderzoekers. Een andere Chinese studie wees op de besmetting van tien mensen die dezelfde avond in een restaurant in Guangzhou aan drie verschillende tafels zaten te eten. De onderzoekers concludeerden dat bij deze uitbraak de overdracht van uitgeproeste druppels werd veroorzaakt door de luchtstromen van de ventilator in de richting van de andere gasten. Toch houden ook deze vorsers het op een aanwijzing, geen bewijs.

De Nederlandse hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier, verbonden aan het gereputeerde universitaire ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, schat de kans op een besmettelijke verspreiding van het virus via airconditioning zeer gering. “Anders zouden werknemers tijdens het griepseizoen of na de vakantieperiode wanneer collega’s terugkeren uit het buitenland massaal griepklachten of diarree oplopen, en dat zien we niet”, verklaarde hij aan onze collega's van dagblad Trouw. “Voor geen enkel virus hebben we bewijzen dat deze juist door airco of klimaatcontrolesystemen verspreid worden.”

Toch is voorzichtigheid geboden, weet ook Rehva. Deze Europese associatie voor ventilatie, verwarming en airconditioning heeft een lijst met praktische maatregelen opgesteld om de kans op besmetting op werkplekken te minimaliseren. Het belangrijkste advies: ventileer door ramen open te zetten. Als dat niet kan, laat de ventilatoren dan altijd blazen, ook in het weekend.

