40 burgerdoden door luchtaanvallen in Oost-Goutha HA

07 april 2018

07u41

Bij de nieuwe luchtaanvallen op Douma, de laatste stad in Oost-Goutha die nog in handen van rebellen is, zijn al veertig burgers, onder wie ook minstens acht kinderen, omgekomen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten in een nieuwe balans. De ngo spreekt van "hysterische" bombardementen door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen.

Volgens het Observatorium gaan de "honderden lucht- en raketaanvallen" gepaard met een grondoffensief van het Syrische leger. Dat is gericht op de zuidwestelijke en oostelijke delen van Douma. De voorbije tien dagen waren de gevechten in het gebied grotendeels gestaakt, nadat rebellen van Jaish al-Islam en de Syrische regering het eens geworden waren over een terugtrekking uit Oost-Goutha. Honderden rebellen trokken de afgelopen dagen met hun familie weg uit Douma. Donderdag werd de terugtrekking echter opgeschort.

Het Syrische leger voerde de voorbije maanden samen met bondgenoten hevige aanvallen uit op de regio bij Damascus. Daarbij lieten volgens waarnemers meer dan 1.600 mensen het leven. Ook in de hoofdstad werden gisteren granaataanvallen gemeld. Daarbij vielen volgens het Observatorium minstens vier doden en twintig gewonden. Het Syrische staatspersbureau Sana verweet Jaish al-Islam ervan achter de aanvallen te zitten. De rebellen zelf ontkennen.