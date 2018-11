40.000 toeristen dupe van problemen TravelBird SVM

04 november 2018

20u59

Bron: ANP/SVM/Philippe Ghysens 0 Zeker 40.000 toeristen zijn gedupeerd door de financiële problemen bij reisbureau TravelBird. De meeste van hen zijn Nederlanders. Dat zegt Carin Beckers, adjunct-directeur van garantiefonds SGR.

De noodlijdende reisorganisatie kreeg vorige week uitstel van betaling. De SGR is nu -samen met reisorganisatie TUI- druk bezig de vakanties van zo'n 6.000 mensen af te laten maken. Volgens Beckers zijn hotels ter plaatse niet vooraf betaald door TravelBird. De vliegtickets zijn wel vooraf betaald. SGR gaf eerder al aan gedupeerde reizigers van TravelBird te zullen helpen.

De onderneming met 310 medewerkers kwam de voorbije weken in de problemen en slaagde er niet in om extra financiering te regelen. De afgelopen jaren hebben in totaal ruim 7 miljoen mensen een reis geboekt bij de Nederlandse touroperator. TravelBird was de Ryanair van de pakketvakanties.

Wie voor een habbekrats een droomreis door een exotisch land wilde maken, moest bij TravelBird zijn. “Maar wonderen bestaan niet, ook niet in de reiswereld”, zegt reisjournalist Johan Lambrechts. “De prijzen die TravelBird aanbood, waren te mooi om waar te zijn. Ik heb me altijd afgevraagd hoe ze dat konden doen.”