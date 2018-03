4 soldaten en 10 jihadisten vermoord in strijd tegen IS in Egypte Jolien Meremans

04 maart 2018

12u32

Bron: Belga 3 In Egypte zijn vier soldaten en tien jihadisten vermoord. De aanslag vond plaats tijdens een operatie tegen IS in het noordoosten van het land. IS zit volgens het Egyptische leger uit schaamte in het gebied verscholen.

Tijdens een operatie tegen de Islamitische Staat werden in de Sinaï, in het noordoosten van Egypte, vier soldaten en tien jihadisten vermoord. Een maand geleden startte het plaatselijke leger een campagne tegen IS. Sinds die operatie neemt de onrust toe en zijn al minstens 16 militairen en meer dan 100 jihadisten om het leven gekomen.

Eind november gaf president Abdel Fattah al-Sisi het leger drie maanden de tijd om de veiligheid en stabiliteit in de Sinaï te herstellen. Het ultimatum ging enkele dagen na een aanval op een moskee van Soefi's in het noorden van het land van start. Bij die aanval lieten 300 mensen het leven.

Het leger denkt dat IS zich in de Sinaï vestigt omdat ze zich schamen voor hun eerdere nederlagen in Irak en Syrië.