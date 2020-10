4-jarig kind komt onder boom terecht bij stormweer in Oostenrijk

ADN

04 oktober 2020

15u27

Bron: Belga

0

Bij stormweer in Oostenrijk is zaterdag een vierjarig kind onder een boom terechtgekomen en overleden. Samen met de grootmoeder en twee andere kinderen was het kind een wandeling aan het maken in Neder-Oostenrijk toen een boom door een zware windstoot ontworteld raakte en omviel. De grootmoeder en de andere kinderen werden geraakt door de takken. Volgens een politiewoordvoerder was zo'n windstoot op dat moment niet meer verwacht.