4 jaar cel en internering voor man die Julia doodde en in stukken zaagde

Maaike Kraaijeveld

06 maart 2019

14u39

Bron: AD.nl 0 De 41-jarige Rus Andrei K. moet vier jaar de cel in en krijgt tbs (het Nederlandse equivalent van internering) met dwangverpleging voor een van de meest verbijsterende misdrijven die ooit in de stad Den Haag zijn gepleegd. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Andrei doodde vorig jaar zijn jonge, eveneens Russische vrouw Julia in hun huis in kustplaats Scheveningen. Hij zaagde haar levenloze lichaam in bad in stukken en gaf haar als vermist op.

Andrei K. bekende op lugubere wijze zijn vrouw te hebben omgebracht, maar was ervan overtuigd dat hij haar doodde tijdens een psychose. Volgens de rechter is er wel enig besef geweest bij het ombrengen van Julia en moet hij daarvoor worden veroordeeld. Voor de doodslag geldt dat K. als sterk verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd.

Voor het wegwerken en het vernielen van het lichaam handelde hij volgens de rechter planmatig, maar was hij volgens deskundigen bij deze acties ontoerekeningsvatbaar. “U hebt er boodschappen voor gedaan. U bent een zaag gaan kopen", aldus de rechter. “Als u aankopen deed die met de dood van Julia te maken had, betaalde u contant. U hebt de badkamer schoongemaakt waarin u haar verzaagde.” Volgens deskundigen was hij op dat moment volstrekt los van de werkelijkheid.

Shell

Tijdens de zitting waarin zijn geestelijke gesteldheid werd besproken met onder anderen psychiaters van het gespecialiseerde Pieter Baan Centrum, kwam Andrei twee weken geleden naar voren als een mentaal ernstig ziek iemand. Andrei, die drie studies cum laude afrondde, heeft een verleden van depressies en burnouts. Toen er daardoor scheuren ontstonden in zijn veelbelovende carrière bij oliebedrijf Shell in Den Haag en in zijn huwelijk met Julia werd hij steeds zieker.

Voor de dood van de kunstzinnige en spirituele Julia neemt Andrei geen directe verantwoordelijkheid. Hij zegt zich alleen te herinneren dat ze op de bewuste zondagmorgen ruzie hadden en dat Julia hem wilde verlaten. Het volgende moment zag hij Julia levenloos tegen het bed liggen en werd hij ‘overgenomen door entiteiten’, beweerde hij. Die dwongen hem naar een gereedschapswinkel in de buurt te gaan om daar zagen en een kruiwagen te kopen. Vervolgens zaagde hij het lichaam in stukken.



De zaak kwam uit toen hij bij het politiebureau in Scheveningen aangifte ging doen van haar vermissing. Hij maakte een verdachte indruk en had een vreemd verhaal dat Julia naar de fitness was gegaan om betaalde seks te hebben met andere mannen. Toen rechercheurs daarna zijn huis binnengingen zei hij al gauw dat hij ‘een idioot was geweest’ en ‘schiet mij maar dood’.



In zijn laatste woord zei Andrei twee weken geleden dat hij enorm spijt heeft van alles, dat hij van Julia hield en behandeld wil worden. Wel hoopte hij de kans te krijgen ooit weer ‘een positieve bijdrage aan de samenleving’ te kunnen leveren. Zijn advocaat bepleitte snelle behandeling van Andrei. De officier van justitie eiste twee weken geleden acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwang.