4 doden en 25 gewonden bij explosie in munitiedepot in Turkije AW

10 november 2018

12u48

Bron: Middle East Eye 0 Bij een explosie in een munitiedepot in het zuidoosten van Turkije zijn zeker vier soldaten om het leven gekomen. Minstens 25 anderen raakten gewond. Dat deelde president Recep Tayyip Erdogan vandaag mee.

In de zuidoostelijke provincie Hakkari in Turkije raakten 25 Turkse soldaten gewond tijdens het afvuren van zware munitie. Er vielen minstens vier doden en de lichamen van nog zeven soldaten zijn vermist. De 25 gewonden werden onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis en worden behandeld.

Het ongeval vond plaats op een basis in de regio Semdinli in Hakkari, die zich in de buurt van de grenzen met Iran en Irak bevindt. Het ongeluk vond plaats tijdens een oefening met “gebrekkige munitie”. Verder onderzoek moet nog uitwijzen waar het precies misliep.