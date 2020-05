4.500 jobs bedreigd bij luchtvaartmaatschappij easyJet ttr

28 mei 2020

09u26

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent inkrimpen. Daarover zal het bedrijf overleg plegen met het personeel. Dat meldt de prijsvechter vandaag in een update over de maatregelen om de coronacrisis te overleven. Het lagere personeelsbestand moet onder meer de kleinere vloot weerspiegelen. Het overleg zal de komende dagen worden opgestart.

EasyJet telt ongeveer 15.000 werknemers. Tot 4.500 banen zijn dus bedreigd, aldus het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. De luchtvaartmaatschappij wil tegen het einde van volgend jaar 51 vliegtuigen minder dan gepland inzetten. Ook zal het bedrijf het netwerk van Europese bases rationaliseren. Het bedrijf is nog steeds van plan om de vluchten op een aantal routes te hervatten op 15 juni. In eerste instantie zou het gaan om binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en vluchten naar Frankrijk.

Topman Johan Lundgren spreekt van moeilijke tijden voor de onderneming, maar ook van zeer moeilijke beslissingen. De ingrepen zijn volgens hem nodig om zoveel mogelijk banen op de lange termijn te beschermen. "Hoewel we op 15 juni weer beginnen met vliegen, verwachten we dat de vraag langzaam zal toenemen en pas over ongeveer drie jaar weer op het niveau van 2019 zal zijn", aldus de topman.

Maatregelen

EasyJet overlegt met luchthavens en grondafhandelaars om contracten te herzien en kosten te verlagen. Verder zijn tijdsafhankelijke onderhoudsuitgaven uitgesteld, nu ook minder wordt gevlogen. Ook wordt gesneden in verkoop- en marketinguitgaven. Eerder verzekerde de onderneming zich al van het nodige kapitaal, onder meer via leningen en het afsluiten van een doorlopende kredietfaciliteit.

Met het oog op de aanhoudende onzekerheden is het voor easyJet nu niet mogelijk om voor de rest van het boekjaar financiële vooruitzichten te bieden. Als de vluchten van easyJet weer worden hervat, worden aan boord maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van passagiers en bemanning te verzekeren. Zo moeten passagiers, cabinebemanning en grondpersoneel maskers dragen. Verder worden de vliegtuigen extra goed schoongemaakt en zijn desinfectiedoekjes en desinfectiemiddel aan boord beschikbaar. Aanvankelijk zal er geen eten aan boord worden geserveerd.