4.500 jaar oude steencirkel blijkt nep

21 januari 2019

22u31

Bron: Sky News, BBC 0 Een liggende steencirkel op een boerderij in het Britse Aberdeenshire waarvan werd aangenomen dat hij duizenden jaren oud was, blijkt amper een goeie 20 jaar oud te zijn. Dat kwam aan het licht toen de man die de stenen zelf in de cirkel plaatste, met het nieuws naar buiten kwam.

De huidige eigenaar van de boerderij bracht de steencirkel onder de aandacht van de gemeenteraad van Aberdeenshire. Historic Environment Scotland, dat instaat voor het beheer van Schots historisch erfgoed, sprak van een belangrijke historische ontdekking.

De gemeenteraad liet de site verder onderzoeken op zoek naar mogelijke nieuwe ontdekkingen uit lang vervlogen tijden, maar dat werk werd gestaakt nadat een telefoontje roet in het eten gooide.



De instanties werden immers gecontacteerd door de voormalige eigenaar van de boerderij, die lucht had gekregen van het nieuws over de steencirkel. Hij deelde mee dat hij in de jaren 1990 zelf de stenen in een cirkel had geplaatst. Een streep door de rekening van de gemeente en de huidige eigenaar, nu blijkt dat het monument niet dateert van het bronzen tijdperk, maar van de periode van boy bands, foute kapsels en de eerste gsm’s.

Neil Ackerman, die in Aberdeenshire verantwoordelijk is voor het bijhouden van historische informatie spreekt van een “teleurstellende” ontwikkeling. “Dergelijke monumenten zijn erg moeilijk om te dateren”, zegt hij. Toch hoopt Ackerman dat de site bezoekers zal blijven trekken. “Ik hoop dat men van de stenen zal blijven genieten. Zelfs al zijn ze niet eeuwenoud, het is nog altijd een fantastische locatie en een geweldig kenmerk in het landschap.”

Enkel in het noordoosten van Schotland zijn liggende steencirkels te vinden. Ze werden zo’n 3.500 tot 4.500 jaar geleden aangelegd. Ze bestaan onder andere uit een grote horizontale steen, die geflankeerd wordt door twee rechtopstaande stenen.

