4,5 jaar cel voor dief van Zweedse kroonjuwelen ADN

22 februari 2019

12u38

Bron: ANP 0 Een Zweedse rechtbank heeft een 22-jarige man veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf voor de diefstal van eeuwenoude kroonjuwelen uit de kathedraal van Strängnäs vorig jaar.

De kroonjuwelen werden eind juli 2018 gestolen uit de kathedraal, ongeveer 70 kilometer ten westen van Stockholm. Het ging om begrafenisregalia, twee kronen en een rijksappel, van de in 1611 gestorven koning Karel IX van Zweden en zijn echtgenote koningin Kristina.

Vuilbak

Ze hebben een geschatte waarde van meer dan 6 miljoen euro, maar voor de kerk hebben ze een waarde die niet in geld kan worden uitgedrukt.



De verdachte, die in september werd opgepakt, had de diefstal lang ontkend, maar gaf die een week geleden eindelijk toe. Een paar weken geleden werden de kroonjuwelen ook teruggevonden, in een vuilbak in de omgeving van Stockholm. Daardoor werd het proces tegen de 22-jarige beklaagde even onderbroken. Na meerdere dagen onderzoek bevestigden de Zweedse autoriteiten de echtheid van de gevonden sieraden.