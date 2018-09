4.444.444ste verblijfsgast van Efteling komt uit Izegem (en wordt door Roodkapje in de bloemetjes gezet) HA

05 september 2018

19u41

Bron: AD, Efteling 3 De familie De Weduwe, uit het West-Vlaamse Izegem, moet vreemd hebben opgekeken toen ze vanmiddag bij de Efteling aankwamen voor hun vakantie. Ze waren de 4.444.444ste gasten die bleven slapen in het Nederlandse pretpark, sinds er de mogelijkheid tot overnachten bestaat.

Roodkapje stond klaar om het Belgische gezin feestelijk te onthalen. "Wij zijn ontzettend verrast met dit bijzondere nieuws. Ons verblijf kan niet meer stuk!", zegt moeder Cindy.

Sinds de opening van het Eftelinghotel in 1992 is het mogelijk om je bezoek aan het park te verlengen met een overnachting. In 2009 kwam daar Vakantiepark Efteling Bosrijk bij, en in 2017 Vakantiepark Efteling Loonsche Land.