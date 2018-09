4.416 euro onkostenvergoeding per maand, maar Europarlementsleden hoeven niet te zeggen waar ze die aan uitgeven TT

25 september 2018

18u40

Bron: The Guardian, AD.nl, Politico 42 Europese parlementsleden hoeven niet bekend te maken waar ze hun maandelijkse onkostenvergoeding van 4.416 euro aan uitgeven. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vanmorgen beslist. Het argument: de uitgaven publiek maken, zou een inbreuk vormen op de privacy van de parlementariërs. Wraakroepend, vinden organisaties die pleiten voor meer transparantie.

De 751 leden van het Europees parlement ontvangen naast hun loon van 8.484,05 euro bruto (netto 6.611,42 euro) ook een maandelijkse onkostenvergoeding van 4.416 euro. Met dat geld kunnen de parlementsleden de uitgaven dekken die ze doen voor hun kantoor in hun thuisland, zoals algemene administratie, postkosten, telefoon, internet, computers enzovoort.

Maar de parlementsleden zijn niet verplicht verantwoording af te leggen over hun uitgaven of die te bewijzen. Geven ze niet alles uit, dan moeten ze het uitgespaarde bedrag ook niet teruggeven.



De zaak werd aangespannen door een aantal journalisten die in 2015 land per land inzage vroegen in de documenten over de onkosten van parlementsleden. Hun aanvragen werden door het parlement één voor één afgewezen vanwege privacybescherming. Ook zou het te veel werk zijn om in de 4 miljoen opgevraagde stukken alle gevoelige gegevens onleesbaar te maken.



Het Hof gaat daar nu in mee in: de opgevraagde documenten bevatten inderdaad persoonlijke gegevens en zijn daarom terecht geweigerd. De journalisten hebben bovendien niet hardgemaakt waarom de stukken zouden moeten worden overgedragen, aldus de rechters in Luxemburg.

"Speelt rechtstreeks in de kaart van Europese critici"

Lobbywaakhond Transparency International reageert "enorm teleurgesteld dat details van de uitgaven een geheim blijven voor journalisten, organisaties en burgers". De groep onderzoeksjournalisten die in 2015 met de zaak begon, schreef toen ook alle Europarlementsleden aan en vond 249 "spookkantoren": ofwel had het parlementslid geen kantoor in zijn of haar thuisland (en dus ook geen onkosten), ofwel wou hij of zij geen informatie geven.

#BREAKING: Hugely disappointing European Court of Justice ruling allows the @Europarl_EN to keep details of MEP expenses secret and hidden from journalists, civil society and citizens. https://t.co/3bdIVpYTH6 Transparency Int. EU(@ TI_EU) link

In juli keurde het parlement een voorstel om zijn eigen regels rond de onkostenvergoedingen te verstrengen, nog af.

Anuška Delić, een Sloveense journaliste die naar het Europees Hof trok, zegt in beroep te gaan tegen de beslissing. "Het arrest is beschamend en speelt, samen met de duidelijke weigeringen van de parlementsleden om hun uitgaven te laten controleren, rechtstreeks in de kaarten van critici van de EU. Het toont dat de verkozen vertegenwoordigers van de Europese burgers een klasse op zichzelf vormen en aan niemand verantwoording willen afleggen."

Ook vergoedingen voor woon-werkverkeer, dagvergoeding en reiskostenvergoeding

De onkostenvergoedingen van meer dan 4.000 euro per maand staan nog volledig los van de terugbetaling van het woon-werkverkeer. Aangezien de meeste vergaderingen in Brussel of Straatsburg doorgaan, kunnen de verplaatsingskosten van de parlementsleden hoog oplopen. De kosten van vliegtuig- en treintickets (ook in eerste klasse) worden integraal terugbetaald. Wie met de auto komt, krijgt 0,50 euro per kilometer, aangevuld met een reiskostenvergoeding (ter compensatie van wegentol, overbagage en reserveringskosten).

Eens de parlementsleden in Brussel of Straatsburg aangekomen zijn, krijgen ze nog eens 313 euro per dag om in hotel- en restaurantkosten te voorzien wanneer het parlement bij elkaar komt.

Daarnaast hebben de Europese parlementsleden nog recht op een reiskostenvergoeding. Gaan ze op werkbezoek in het buitenland, dan komen daar heel wat uitgaven bij kijken. Om die hotel-, restaurant- en vliegtuigkosten te dekken, krijgen ze - op vertoon van reisdocumenten en ander bewijsstukken - een vaste jaarlijkse vergoeding, met een maximum van 4.358 euro.