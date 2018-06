4.100 examens van Nederlandse cursisten zoekgeraakt in de post Tom van der Meer

27 juni 2018

21u45

Bron: AD 5 Ruim 4.100 Nederlandse cursisten van een opleidingsinstituut voor de Engelse taal in Roosendaal moeten hun examens mogelijk overdoen omdat hun toetsen zijn zoekgeraakt in de post. De paperassen werden begin deze maand naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd om daar te worden nagekeken, maar ze hebben hun bestemming nooit bereikt.

Volgens Anglia Examinations gaat het om schriftelijke examens en luistertoetsen die in mei zijn afgelegd en in tien dozen aangetekend naar Groot-Brittannië werden verstuurd. Zulke zendingen worden voorzien van een een track-en-trace-code en kunnen daarna via internet worden gevolgd. Volgens het Roosendaalse instituut zijn de dozen nog wel geregistreerd in het distributiecentrum van PostNL in Goes. Daarna loopt het spoor dood.

PostNL gaat ervan uit dat de zending mogelijk in Groot-Brittannië op het verkeerde adres is afgeleverd. "Doorgaans duiken zulke zoekgeraakte pakketten binnen drie, vier weken weer in onze systemen op", aldus een woordvoerder. Daarvoor moet de ontvanger de pakketten wel retourneren.

PostNL zegt niet te weten welke pakketbezorger de dozen in Groot-Brittannië heeft verwerkt. "We werken met verschillende bedrijven samen." Post- en pakketdiensten hebben meestal hun eigen volgsystemen voor zendingen. "Er zijn wel internationale afspraken om zoekgeraakte pakketten weer boven water te krijgen."

Anglia Examinations geeft cursussen Engelse taalbeheersing op zo’n 375 scholen in Nederland in het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs, en zes opleidingen in Italië en Slovenië. Jaarlijks leggen 22.500 leerlingen in Nederland op verschillende niveaus examens af. Het wel of niet slagen voor de cursus is niet van invloed op het behalen van een diploma voor het middelbaar onderwijs.

Het is de tweede keer in een week dat het onderwijs in Nederland wordt opgeschrikt door een incident rond examens. Vorige week kregen honderden leerlingen van een middelbare school in Maastricht te horen dat hun eindexamens ongeldig werden verklaard, omdat de school een groot aantal fouten had gemaakt tijdens de schoolexamens. Minister Slob maakte woensdagmiddag bekend dat de eindexamenresultaten tot 1 januari 2019 geldig blijven, zodat leerlingen de tijd krijgen om de gemiste schoolexamens in te halen.