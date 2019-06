4.000 vaten bourbon-whiskey op de weg gerold LDW

18 juni 2019

17u48

Zo’n 4.000 vaten bourbon-whiskey zijn het afgelopen weekend op de weg beland. Een gebouw van een stokerij in Kentucky in de Verenigde Staten is gedeeltelijk ingestort. Dat zorgde ervoor dat de vaten begonnen te rollen. Hoewel de meeste vaten intact bleven, zeggen sommige inwoners dat de alcoholgeur in het gebied vrij sterk was. Een storm zou de oorzaak van het ongeval zijn geweest. De stokerij werd al eerder getroffen door ongeluk: in 2008 scheurde een orkaan het dak van hetzelfde gebouw er ook al af.