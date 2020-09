4.000 kinderen proberen te overleven in vluchtelingenkamp Moria: “Ik wil niet meer bang zijn”

Uitzichtloos. Dat is de situatie van maar liefst vierduizend kinderen die op het Griekse eiland Lesbos in het vluchtelingenkamp in Moria verblijven — of wat er na de grote brand van overblijft. Alleenstaande kinderen worden er zoveel mogelijk overgebracht naar veiliger oorden — twaalf van hen zullen in ons land worden opgevangen. Daarnaast wil België 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers die zich momenteel in Griekenland bevinden in eigen land hervestigen. Maar wie achterblijft, is bang en radeloos.