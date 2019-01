3D-printer bouwt vergaderlocatie in tien dagen TVC

29 januari 2019

13u00

Bron: Belga 1 Onze noorderburen gaan op tien dagen tijd met een 3D-printer een vergadercentrum bouwen. Op de bouwlocatie in het Gelderse Teuge bij Apeldoorn is nu nog niks te zien, maar over ruim een week moet er een betonnen gebouw met allemaal ronde vormen staan, uitgespuugd door een 3D-printer. De Vergaderfabriek, zoals het gebouw gaat heten, is het eerste ge-3D-printe gebouw van Europa dat voor commerciële doeleinden wordt gemaakt.

Opdrachtgevers Marjo en Arvid Prigge uit Teuge wilden een vergadercentrum bouwen dat invloed heeft op alle zintuigen. De ronde en gebogen vormen die zij daarvoor nodig denken te hebben, zijn in traditionele bouw nauwelijks te realiseren. Daarom zochten zij in 2016 contact met bouwers die wilden experimenteren met 3D-printen. Ook de Technische Universiteit Delft is bij het project betrokken.

"Ons doel is bewijzen dat 3D-printen technisch en economisch haalbaar is", aldus projectleider Hugo Jager. Volgens het bouwconsortium is 3D-bouwen schoner en duurzamer, omdat er nauwelijks materiaal wordt verspild. Bovendien is het uitgespuugde beton herbruikbaar.

De printer gaat woensdagmorgen aan het werk. In april gaat de vergaderlocatie open.

