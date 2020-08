39 vermiste kinderen in Georgia teruggevonden in amper twee weken tijd: “Nooit zullen we stoppen met zoeken” Vijftien slachtoffers waren in seksindustrie beland Sven Van Malderen

Bron: Newsweek.com 42 Na een intensieve zoekactie van twee weken zijn in Georgia 39 vermiste kinderen teruggevonden. In 26 gevallen verkeerden de slachtoffers in onmiddellijk gevaar. Dertien anderen konden gelokaliseerd worden nadat bijvoorbeeld een van de ouders hen ontvoerd had. Negen verdachten werden gearresteerd voor onder meer sekshandel, drugs- en wapenbezit.

De kinderen waren tussen drie en zeventien jaar oud. Soms waren ze nog maar twee weken spoorloos, anderen moesten hun familie al twee jaar missen. Vijftien onder hen waren in de seksindustrie beland.

Verschillende instanties op federaal en lokaal vlak werkten samen. Tientallen huizen, appartementen en hotelkamers werden in het kader van dit onderzoek uitgekamd.

“Eén kind om de veertig seconden ontvoerd”

“De harde realiteit is dat om de veertig seconden een kind ontvoerd wordt in de Verenigde Staten. Maar nooit zullen we stoppen met zoeken. Dat is de boodschap die we willen meegeven aan vermiste kinderen en hun families”, verklaarde Donald Washington als hoofd van de US Marchals.

Deze speciale eenheid houdt zich voornamelijk bezig met de opsporing van ontsnapte gevangenen, maar wordt nu bijvoorbeeld ook ingezet in Kenosha om de orde te handhaven. Daar waren onlusten ontstaan nadat een zwarte man zeven keer in de rug geschoten werd door een agent.

I cannot say enough about Operation Not Forgotten and the men and women behind it.



39 - That's how many young lives are getting a new start, and that's how we measure success.

‘Operatie Niet Vergeten’

De actie in de steden Atlanta en Macon kreeg de toepasselijke naam ‘Operatie Niet Vergeten’ mee. “Het is moeilijk om onder woorden te brengen wat we voelen als we een vermist kind redden”, aldus Darby Kirby van de Cel Vermiste Personen. “Maar ik kan u verzekeren dat het een enorme impact heeft op ieder van ons.”

In 2019 werden meer dan 421.000 kinderen in de Verenigde Staten als vermist opgegeven. In 91 procent van de gevallen gaat het om een onrustwekkende verdwijning. Van dat aantal belandt ongeveer een zesde van de slachtoffers in de seksindustrie.

“Verborgen wereld”

“Het is een verborgen wereld”, stelt procureur-generaal Chris Carr. “Elk kind dat we een leven van misbruik kunnen besparen is een succes. Met deze operatie hebben we véél slachtoffers kunnen redden.”

Sommige kinderen durfden amper het huis verlaten, een typisch verschijnsel als er herhaaldelijk misbruik mee gemoeid is. Ze krijgen nu allemaal medische verzorging en mentale ondersteuning. De weg naar herstel kan echter bijzonder lang duren.

“Van zodra ze fysiek hersteld zijn, verschijnen wij in beeld”, zegt Stephen Messner van het Center for Safe and Healthy Children in Atlanta. “Het is van cruciaal belang dat hun mentaal genezingsproces zo snel mogelijk van start kan gaan.”