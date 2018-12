39 mensen gearresteerd na zoveelste steekpartij in Londen LH

31 december 2018

10u07

Bron: ANP 0 De Britse politie heeft 39 mensen gearresteerd na een steekpartij in het westen van Londen. Een man werd deze ochtend in de vroege uren neergestoken in de wijk Hammersmith en vecht voor zijn leven.

De aanhoudingen vonden volgens de Londense krant The Evening Standard plaats op een terrein vlakbij de steekpartij.

Messentrekkers vormen een groeiend probleem in de Britse hoofdstad. In oktober werd bekend dat het aantal steekpartijen tot recordhoogte was gestegen met 15.000 incidenten in één jaar.