39 Indiase gijzelaars die vier jaar geleden ontvoerd werden door IS, blijken vermoord

In India werden de lichamen van 39 vermiste personen gevonden. DNA-onderzoek wijst aan dat het gaat om een groep gijzelaars die in 2014 door IS werd ontvoerd. Dat verklaarde Indiase minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj dinsdag voor het parlement in New Delhi. De Indiase regering hield tot dit jaar vol dat die gijzelaars nog in leven waren.

Bijna vier jaar geleden ontvoerde terreurorganisatie IS 40 Indiërs in Irak. Nu blijkt dat 39 onder hen werden vermoord. Dat bewijst het DNA-onderzoek op basis van de stoffelijke resten die in een massagraf nabij de Irakese stad Mosoel werden gevonden. Dat graf werd pas ontdekt nadat IS werd verdreven uit de stad.

De Indiase arbeidsmigranten werden in juni 2014 gevangengenomen toen ze Mosoel probeerden te ontvluchten na de verovering door IS. Eén van de 40 gevangenen kon ontkomen en vertelde later dat hij de executie van de overige 39 mannen heeft gezien. Ondanks zijn getuigenis bleef de Indiase regering vier jaar lang volhouden dat de gijzelaars nog leefden.

Nu de stoffelijke resten van de gijzelaars dan toch zijn gevonden, krijgt de regering daarvoor heel wat kritiek te verduren. De families van de slachtoffers kregen "valse hoop" en de "natie werd misleid", klinkt het onder andere bij de oppositie. Minister Swaraj verklaarde echter dat de vermisten enkel dood verklaard konden worden als er concreet bewijs is van hun overlijden, iets dat tot nu toe ontbrak.