39 doden in vrachtwagen: 25-jarige bestuurder officieel in beschuldiging gesteld ttr

26 oktober 2019

15u20

Bron: Sky News, belga 60 De 25-jarige bestuurder van de vrachtwagen, Mo Robinson, is officieel in beschuldiging gesteld van doodslag, zo bericht Sky News. Er is vandaag ook een vijfde verdachte gearresteerd in de haven van Dublin, melden meerdere Britse media. De vrachtwagen waarin woensdag in het Engelse graafschap Essex 39 lijken zijn aangetroffen, maakte verder deel uit van een konvooi van drie vrachtwagens, zo hebben familieleden van de slachtoffers volgens Sky News gezegd. Ze geloven dat nog meer dan honderd migranten naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld.

De 25-jarige Mo Robinson wordt beschuldigd van 39-voudige doodslag en moet maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen. De Ierse twintiger werd gearresteerd kort nadat de 39 lichamen werden ontdekt in de vrachtwagen in Essex.

Vijfde verdachte

Er is intussen een vijfde verdachte gearresteerd. De arrestatie gebeurde in de haven van Dublin. Het gaat om een 23-jarige man uit het graafschap Down in Noord-Ierland, aldus de Irish Mirror. De man was te voet en was voorwerp van een openstaand gerechtelijke bevel. Volgens de Ierse openbare omroep RTE was de man met een ferry vanuit Frankrijk aangekomen in Dublin. Hij verschijnt nog vandaag voor een rechter, weet SkyNews.

De politie van Essex zou in de man geïnteresseerd zijn in verband met het onderzoek naar het drama in Grays. Met name zouden speurders hem willen verhoren in verband met de bewegingen van de vrachtwagen, aldus RTE.

De Britse politie werkt nauw samen met collega’s op het Europese vasteland om uit te zoeken hoe en waarom de 39 mensen zijn omgekomen tijdens hun reis naar de haven Purfleet.

Slachtoffers

Na de lugubere vondst woensdag zei de politie donderdag ervan uit te gaan dat alle 39 dodelijke slachtoffers Chinezen zijn. Maar het lijkt nu waarschijnlijker dat de meerderheid Vietnamezen zijn. Bui Huy Cuong, vicevoorzitter van het Volkscomité in het district Can Loc vertelde vandaag aan het Duitse persbureau DPA informatie te hebben over acht vermiste mensen. “Vijf families hebben zich tot ons gewend en vroegen hulp (bij het vinden van hun vermiste kinderen)”.

Anthony Dang Huu Nam, een priester uit de provincie Nghe An in Vietnam, zegt dat hij wist dat er meer dan honderd mensen “op weg waren naar een nieuw leven”. De man getuigt dat hij werd benaderd door enkele families die vrezen dat hun kinderen om het leven kwamen in de oplegger.

Identificatie

Volgens het plaatselijke dagblad VnExpress hebben twaalf families uit centraal Vietnam gemeld dat hun kinderen sinds 23 oktober vermist zijn. Pham Van Nho, een Vietnamese student in Londen die de politie heeft geholpen de lichamen te identificeren, zei op Facebook dat 24 slachtoffers uit Vietnam lijken te zijn gekomen.

“In onze stad zijn veel mensen illegaal naar Europa en vooral naar Duitsland gemigreerd. Wij probeerden hen legaal naar Japan of Zuid-Korea te sturen maar veel families willen nog steeds illegaal naar Duitsland, waar zij verwanten hebben die daar werken”, vertelde Cuong.

Gisteren al hebben meerdere Vietnamese families aan de Britse openbare omroep BBC gemeld verwanten onder de dodelijke slachtoffers te vrezen. De politie in het graafschap Essex sprak gisterenavond ook al van een “ontwikkelend beeld” omtrent de nationaliteiten.

De families van de vermoedelijke slachtoffers denken dat twee van de voertuigen hun bestemming hebben bereikt, maar dat een derde vrachtwagen - waarin de slachtoffers werden gevonden - op een onbekende locatie vertraging opliep. Sky kon geen bevestiging van die informatie uit onafhankelijke bron krijgen.

Op sociale media circuleert veel informatie omtrent de manier waarop de tragedie is kunnen gebeuren. Het luidt onder andere dat de oplegger vanuit Frankrijk over België naar Engeland zou zijn gebracht. Elk jaar worden honderden Vietnamezen naar Groot-Brittannië gesmokkeld, zegt de liefdadigheidsorganisatie Ecpat. Zij moeten werken in omstandigheden die aan slavernij doen denken